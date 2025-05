Il catanese Giarrusso da politico a naufrago

“Penna e mente libera. Abituato a raccontare le storie di altri, ora Dino Giarrusso si mette in gioco in prima persona sull’#Isola”. Viene annunciata così sulle pagine social del reality di Canale 5 la presenza del giornalista catanese, noto come ex inviato de ‘Le Iene’ ed ex europarlamentare del M5s. Giarrusso farà dunque parte del cast dell’Isola dei famosi sbarcato in Honduras e in veste di ‘naufrago’ affronterà le sfide proposte dalla trasmissione che quest’anno sarà condotta da Veronica Gentili. Del cast faranno parte, tra gli altri, Chiara Balistreri, Loredana Cannata, Angelo Famao, Omar Fantini, Mirko Frezza, Camila Giorgi, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano e Paolo Vallesi.