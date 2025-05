I ladri della Plaia fermati dall’ispettore senza cavallo

CATANIA – La passeggiata sul litorale catanese di un poliziotto libero dal servizio si è trasformata in un intervento per scongiurare un furto ai danni di una donna. All’ispettore della squadra a cavallo non è sfuggita la presenza di due uomini che con fare sospetto si muovevano attorno a uno scooter, parcheggiato alla Plaia. Il poliziotto non aveva fatto ancora in tempo a raggiungere la battigia quando ha notato che i due erano impegnati ad armeggiare sul mezzo nel tentativo di portarlo via.

Così si è qualificato e ha fermato entrambi: visibilmente sorpresi, il 48enne e il 28enne hanno tentato di approntare una giustificazione, riferendo che lo scooter era di loro proprietà e che stavano cercando di farlo partire perché guasto. L’ispettore non ha creduto a questa versione e ha chiesto rinforzi. E’ scattata una perquisizione e sono stati trovati arnesi da scasso. Proprio durante l’identificazione è arrivata la proprietaria dello scooter elettrico del valore commerciale di quasi 4 mila euro, che ha denunciato i due ladri.