“Ho fretta, mi aspettano alla festa”

CATANIA – I carabinieri di Catania Piazza Dante hanno svolto mirate indagini per contrastare lo spaccio cosiddetto delivery, ovvero con consegne di droga direttamente a casa degli acquirenti, individuando un’utilitaria con a bordo un 31enne catanese, pregiudicato per reati in materia di droga, che effettuava soste sospette in diverse zone della città. I militari, giunti in zona Ognina, lo hanno scorto mentre stava impostando sul navigatore un indirizzo da raggiungere. A quel punto, i carabinieri, hanno deciso di fermarlo per procedere a un controllo. Alla vista dei militari, il conducente ha mostrato subito segni di nervosismo, raccontando di avere fretta perché invitato ad una festa, ma i carabinieri hanno subito compreso che si trattava di una scusa: dall’abitacolo, infatti, proveniva il tipico odore acre della marijuana. Sottoposto a perquisizione, infatti, il 31enne aveva nelle tasche diverse dosi di marijuana, cocaina e crack per un totale di quasi 20 grammi che sono state sequestrate. Il pony express della droga è stato arrestato e per lui è stato convalidato l’obbligo di dimora.