Ha la patente scaduta, rifila quella della sorella

CATANIA – Durante un posto di controllo in viale Africa, i poliziotti hanno fermato un’auto condotta da una donna, che alla richiesta di esibizione dei documenti di identità ha mostrato la patente di guida della sorella, sperando che nessuno se ne accorgesse, in quanto la sua era scaduta. Per tale ragione la donna è stata denunciata per false attestazioni a pubblico ufficiale e sanzionata con 5 verbali per altrettante violazioni al codice della strada. Inoltre, la macchina da lei guidata è stata confiscata perché già sottoposta a sequestro amministrativo.