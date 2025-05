Grave incidente tra Giarre e Riposto: ferito 15enne

GIARRE (CATANIA) – Un grave incidente si è verificato oggi intorno alle 13 nel sottopassaggio ferroviario che collega Giarre e Riposto, in via Benedetto Croce. Una Renault Modus, con a bordo madre e figlio di 15 anni originari di Mascali, si è scontrata frontalmente con un fuoristrada Pajero. Ad avere la peggio è stato il minore che, pare con un trauma cranico, è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso al Policlinico di Catania, dopo un primo intervento operato nell’ospedale di Giarre. Anche la madre del ragazzo è rimasta ferita, sebbene le sue condizioni no0n destino preoccupazione. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 la polizia per i dovuti rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

(Foto dal gruppo pubblico Fb “Giarre Riposto”)