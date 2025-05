SOLARINO (SIRACUSA) – La fortuna fa tappa in Sicilia. Con un gratta e vinci da 20 euro, a Solarino clamorosa vincita di 5 milioni di euro grazie al biglietto “New Extra Tutto per Tutto”. Il tagliando è stato acquistato in un punto vendita di via Cavour, 54. Si tratta del premio più alto previsto dalla serie.