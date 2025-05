Gli sequestra l’auto per un debito di droga

CATANIA – Compra della droga nello storico rione San Berillo di Catania, ma non ha i soldi per pagarla e uno degli spacciatori gli sequestra il cellulare e l’auto, una Mercedes, a ‘garanzia’ del debito, alcune decine di euro. La vittima denuncia l’accaduto alla polizia che ferma l’uomo in possesso della macchina rubata, un 33enne della Guinea Bissau trovato con le chiavi della Mercedes in tasca, per estorsione e recupera l’auto che viene restituita al proprietario. Il provvedimento, eseguito dalla squadra mobile e dal commissariato Centrale, è stato convalidato dal gip che ha emesso, nei confronti dell’indagato, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.