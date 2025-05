Spacca finestrini e rapina gruppo di ragazzi in auto

MARSALA (TRAPANI) – I carabinieri di Marsala hanno arrestato un 21enne per rapina e detenzione di arma clandestina. I militari sono intervenuti in via San Teodoro, zona Birgi, dove una ragazza, mentre era in auto con degli amici, è stata affiancata da un’altra macchina che l’aveva costretta a fermarsi. Il conducente dell’auto, dopo aver rotto i vetri con un bastone e aver minacciato la ragazza con un coltello da cucina, si è fatto consegnare soldi, capi di vestiario e un telefono cellulare ed è fuggito. I militari hanno identificato il 21enne e nella sua casa sono stati trovati la refurtiva, il bastone e il coltello, oltre a 11 grammi di marijuana e una pistola calibro 22, a estrazione artigianale e illegalmente detenuta, con 13 cartucce. Il gip ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare in carcere.