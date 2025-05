Giornata delle api: due siciliane premiate a Roma

Le apicoltrici Francesca Maria Sottile di Buseto Palizzolo (Trapani) ed Elisa Cerrito di Motta d’Affermo (Messina) hanno ricevuto a Roma il premio APInRosa, dedicato ai volti e alle storie dell’apicoltura femminile in Italia. La cerimonia si è tenuta nella Sala Serpieri di Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura. ApinRosa ha fatto emergere percorsi di vita insospettabili: le donne che intraprendono in apicoltura, spesso lasciando altri lavori, fanno una scelta di vita coraggiosa e sfidano le difficoltà del momento con approcci alternativi a quello meramente produttivo: si va verso la didattica, l’inclusione sociale, gli approcci olistici e la cura del territorio che produce altissima qualità.

Un premio importante nell’ambito della Giornata mondiale delle api, un evento che si celebra dal 2018, dichiarato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La data del 20 maggio ricorda la nascita di un pioniere dell’apicoltura moderna, lo sloveno Anton Janša e vuole celebrare l’importanza di tutti gli impollinatori, che hanno un ruolo fondamentale per la biodiversità e per la salute dell’ecosistema. Senza queste importanti sentinelle ambientali sarebbe messa in pericolo anche la sicurezza alimentare globale.