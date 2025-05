Gara di latino tra studenti di 13 Paesi: vince siciliana

ARPINO (FROSINONE) – È la studentessa Marta Alberto, dell’istituto Enrico Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, la vincitrice della 44esima edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas, gara di versione e commento di un brano di Cicerone. Alle sue spalle si è piazzato Antonio Miranda del liceo classico Lucrezio Caro di Sarno (Salerno), seguito da Simone Orsini del liceo classico Francesco Vivona di Roma. Nei primi dieci si sono piazzati anche liceali arrivati da istituti della Romania, dell’Ungheria e della Germania. La proclamazione è avvenuta oggi nella piazza principale di Arpino, la città in provincia di Frosinone che diede i natali a Cicerone.



Per la cerimonia di premiazione è tornato a farsi vivo il sindaco Vittorio Sgarbi: lo ha fatto attraverso un messaggio audio dal tono di voce molto lontano da quello con cui il critico d’arte è diventato celebre. Ha esaltato lo studio del latino e ha evidenziato che si tratta di una lingua tutt’altro che morta perché contiene le radici del nostro attuale sapere. La prova sulla quale si sono cimentati quest’anno 260 studenti arrivati da 13 nazioni ad Arpino è un passo del I Libro del “Laelius de amicitia” in cui Cicerone affronta la tematica dell’amicizia attraverso la rievocazione di un immaginario dialogo, avvenuto nel 129 a.C., tra Gaio Lelio e i suoi due generi, incentrato in gran parte sulla rievocazione dell’amico Scipione Emiliano, da poco scomparso.