Fuochi d’artificio per la madre in pieno centro: “L’ho fatto altre volte”

BIANCAVILLA (CATANIA) – Una batteria da 200 colpi marca “Titano” e una da 36 colpi marca “Matador”. Tutto per festeggiare il compleanno della madre. Peccato che i fuochi pirotecnici siano stati sparati in pieno centro abitato, a Biancavilla. Così il 53enne è stato denunciato dai carabinieri. La pattuglia ha sentito due distinte batterie provenienti da via Martoglio ed è accorsa mentre erano ancora in corso gli ultimi colpi della sequenza esplosiva. trovando un gruppo di persone. Il 53enne infatti aveva coinvolto anche alcuni parenti, tra cui l’anziana madre, facendoli assistere allo spettacolo.

Ha dichiarato di essere stato lui ad accendere i fuochi proprio in occasione del compleanno della madre, giustificando il gesto con il fatto che quella via del paese fosse, a suo dire, poco abitata e ritenendo quindi che non vi fosse alcun pericolo o disturbo per la collettività. Ha inoltre ammesso che non si trattava della prima volta in cui si era dilettato con simili accensioni.