Fumata rossazzurra

Il Catania vola alla fase nazionale dei playoff. Succede tutto nel finale. Protagonisti Dini e Inglese, entrambi fondamentali. Il primo para un rigore a Caturano (foto Catania Fc Facebook) e la successiva conclusione a colpo sicuro di Schimmenti. Il secondo, implacabile, segna la rete dell’1-0 che fa esplodere ancora il Massimino.

Toscano sceglie Stoppa per sostituire l’infortunato Lunetta. Per il resto è lo stesso undici che ha cominciato il vittorioso confronto con il Giugliano. Anche De Giorgio decide di confermare lo stesso schieramento iniziale del turno precedente contro il Picerno.

Il Catania parte meglio dei lucani e con Anastasio costringe Alastra al primo intervento del match. La gara procede a strappi, anche se è il Catania ad essere comunque più incisivo. Il Potenza fatica a costruire, anche per merito della pressione etnea. Su una disattenzione di Felippe, Jimenez si proietta in area e lascia partire una conclusione che Alastra respinge. Il Potenza decide però di non stare solamente a guardare e crea un’importante occasione. Petrungaro si accentra e tira con potenza e precisione: Dini manda in corner con una gran parata, volando sulla sua sinistra.

Ma anche il portiere del Potenza non è da meno: altro intervento dell’estremo difensore lucano su colpo di testa di Di Gennaro. Alastra è un autentico protagonista della partita e in pochi minuti si oppone ancora alle incornate di Di Tacchio e Ierardi. Il primo tempo si conclude 0-0 ma è indubbiamente il Catania, tonico e aggressivo, a meritare di più.

La ripresa si apre con lo stesso canovaccio dei primi 45 minuti. Ancora Catania che spinge e va alla conclusione (in entrambi i casi alta) con Jimenez e Inglese. L’attacco del Potenza si regge su Petrungaro (Caturano ben controllato e inesistente). L’esterno alto, prima di essere rilevato da D’Auria, si proietta in area rossazzurra ma la sua conclusione è fiacca. E’ sempre il Catania però a fare la partita: su cross di Raimo, Stoppa dalla parte opposta colpisce in mezza girata al volo e manda sulla parte alta della traversa.

Toscano fa entrare Sturaro, Dalmonte e Frisenna per Di Tacchio, Stoppa e Jimenez. De Giorgio ha bisogno di vincere per passare il turno e inserisce Selleri e Mazzeo. Ma è la partita dei portieri. Dini, che aveva già fatto vedere le sue qualità nel primo tempo, diventa l’uomo del match in un finale di grandi emozioni. Il Potenza si procura un calcio di rigore per un mani in area di Celli: Caturano si presenta sul dischetto ma Dini vola alla sua sinistra e intercetta il tiro ripetendo il miracolo sul successivo tiro di Schimmenti.

Poco dopo, ecco l’immancabile Inglese. Su perfetto cross di Dalmonte, il centravanti incorna di testa il suo sedicesimo gol stagionale, già terzo nei playoff, e dà la qualificazione al Catania. Gli stessi protagonisti del gol sul finale di dieci giorni fa tornano anche al Massimino e condannano il Potenza. I rossazzurri vanno avanti e confermano la tesi che, nel calcio, se hai un gran portiere e un grande attaccante è tutto più facile.

CATANIA-POTENZA 1-0

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Raimo, Quaini (45′ st De Rose), Di Tacchio (20′ st Sturaro), Anastasio; Jiménez (27′ st Frisenna), Stoppa (20′ st Dalmonte); Inglese (45′ st Montalto). In panchina: Bethers, Farroni, Butano, Del Fabbro, Allegretto, Guglielmotti, Forti, De Paoli. Allenatore: Toscano.

POTENZA (4-3-3): Alastra; Riggio, Bachini, Verrengia, Burgio (33′ st Mazzeo); Castorani, Felippe (9′ st Siatounis), Erradi (33′ st Selleri); Rosafio (9′ st Schimmenti), Caturano, Petrungaro (13′ st D’Auria). In panchina: Cucchietti, Galiano, Milesi, Sciacca, Rillo, Ferro, Valisena, Ghisolfi. Allenatore: De Giorgio.

ARBITRO: Allegretta di Molfetta.

RETE: 43′ st Inglese.

NOTE: spettatori 13.922. Ammoniti Erradi, Di Tacchio, Ierardi, Anastasio, Verrengia. Angoli 11-3. Recupero: 1′; 5′.