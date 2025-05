Habemus Papam: è Prevost, Leone XIV

Fumata bianca in Vaticano, eletto il nuovo Papa. E’ lo statunitense Robert Francis Prevost, che assume il nome di Leone XIV. Il successore di Bergoglio è stato eletto al quarto scrutinio. Giubilo in piazza San Pietro per le centomila persone presenti. Prevost è il primo pontefice nordamericano della storia.

Prevost, 70 anni il prossimo 14 settembre, è originario di Chicago e finora era prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina. E’ dell’Ordine degli agostiniani e ha avuto una lunga esperienza missionaria in Perù, dove è stato anche vescovo di Chiclayo. Lo scorso anno il nuovo pontefice è stato a Siracusa per la celebrazione del 71° anniversario della lacrimazione di Maria.

“La pace sia con tutti voi”, le sue prime parole. “Grazie a papa Francesco – ha aggiunto – Aiutateci anche voi a costruire i ponti con il dialogo e con l’incontro, per essere un solo popolo, per essere in pace”.

