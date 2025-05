Finto carabiniere, vero arresto

MESSINA – Un ventenne catanese è stato arrestato dai carabinieri di Messina Sud per l’ennesima truffa a una persona anziana. Il ragazzo, con la complicità di un altro individuo poi identificato e denunciato, era riuscito a farsi consegnare 10.000 euro da un 85enne di Itala con la solita tecnica: ovvero spacciandosi al telefono per un appartenente all’Arma e inventando un falso incidente stradale in cui sarebbe stato coinvolto il figlio, per poi chiedere 10.000 euro come cauzione per evitare l’arresto. Spaventato e preoccupato, l’anziano ha raccolto la somma pattuita per poi consegnarla al ragazzo, che si è presentato come falso avvocato impegnato a trattare la causa del figlio. I veri carabinieri in poco tempo lo hanno individuato e lo hanno trovato con i soldi ancora addosso.