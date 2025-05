Festa Siracusa

Il Siracusa torna in Serie C. Il successo esterno per 3-1 nell’ultima e decisiva partita in trasferta contro l’Igea Virtus vale il primo posto nel campionato di Serie D. Gli aretusei si aggiudicano lo sprint promozione con la Reggina, staccata di un lunghezza e a sua volta vittoriosa sul campo della Sancataldese (1-0, gol Barillà).

Nella sfida di Barcellona Pozzo di Gotto, la squadra di Turati passa in vantaggio alla mezz’ora con un tiro di Convitto che sorprende il portiere Costantini con la complicità di un rimbalzo e nella ripresa, dopo l’espulsione per proteste di Currò e il provvisorio pari di Trombino su rigore (contatto Baldan-Carullo), risolve il match con un colpo di testa di Acquadro e un guizzo di Puzone.

Il Siracusa, nel quale figurano diversi ex Catania (Palermo, Russotto, Di Grazia, Sarao), chiude il campionato in vetta con 78 punti e torna tra i professionisti dopo 6 anni.

IGEA VIRTUS-SIRACUSA 1-3

IGEA VIRTUS: Costantini (12′ st Di Bella): Maltese, Ferrante, Biondo, Trombino (26′ st Imoh), Currò, Gambino (19′ st Sino), Carrullo (32′ st Ferrigno), Calafiore, Della Guardia, Adragna (28′ st Balsano). A disposizione Konate, Maggio, Mazza, Bonavita. All. Panarelli.

SIRACUSA: Iovino: Puzone, Baldan, Acquadro (25′ st Candiano), Suhs, Maggio, Russotto (6′ st Limonelli), Di Grazia, Convitto (37′ st Di Paolo), Palermo, Pistolesi. A disposizione Lumia, Longo, Fontanelli, Bah, Bonacchi, Sarao. All. Turati.

ARBITRO: Sciolti di Lecce.

RETI: 30′ pt Convitto, 12′ st Trombino (rig.), 17′ st Acquadro, 22′ st Puzone.