Fermato al Massimino con un bengala nei pantaloni

CATANIA – Un tifoso catanese di 24 anni ha tentato di entrare allo stadio di Catania senza biglietto valido e con un bengala nascosto nei pantaloni, ma è stato fermato e denunciato dai poliziotti del commissariato Borgo Ognina. Il giovane ultras ha pensato di poter eludere i controlli nella zona di pre-filtraggio della Curva Nord per accedere allo stadio e assistere all’incontro di calcio Catania-Potenza, valevole per i playoff del campionato di Serie C, disputatosi il 7 maggio scorso nello stadio Massimino.

Il tifoso si è presentato ai varchi, esibendo un biglietto apparentemente valido al personale. In realtà, come è stato poi appurato, il tagliando era intestato a un’altra persona. Inoltre, dai controlli eseguiti sul momento, i poliziotti l’hanno trovato in possesso di un bengala nascosto nei pantaloni. Nei confronti del tifoso è stato notificato contestualmente il provvedimento di Daspo per un anno.