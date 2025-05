Farsa al posto di blocco: catturato a Catania

CATANIA – La polizia ha catturato un catanese di 31 anni ricercato in ambito internazionale per reati commessi in Albania. Durante un posto di controllo notturno in via Acquicella gli agenti hanno notato un’auto sospetta con a bordo quattro persone, così hanno intimato l’alt: il guidatore ha subito chiesto di poter andare via perché aveva un appuntamento importante, un goffo tentativo per eludere i controlli.

Nel portabagagli c’erano una mazza da baseball, una mazza da golf e un tirapugni. Anche in questo caso, il giovane conducente ha provato a imbastire una giustificazione poco credibile, riferendo di essere un appassionato di sport, senza però riuscire a spiegare le ragioni del trasporto delle due mazze in piena notte. La banca dati ha poi rivelato come il giovane fosse ricercato in ambito internazionale.