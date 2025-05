“Ex scuole di Librino distrutte pezzo dopo pezzo”

“Lasciare delle strutture importanti, come ex scuole, in condizioni di totale distruzione o vandalismo è assolutamente intollerabile soprattutto in un quartiere come Librino che necessità di luoghi di aggregazione e socializzazione”. L’ex consigliere comunale di Catania Salvo Spadaro riferisce le segnalazioni ricevute da parte dei residenti della zona: “I due ex plessi dell’istituto Brancati di via della Dalia e dello stradale San Teodoro sono chiusi ormai da anni ma, senza vigilanza o una destinazione d’uso certa, sono finite ben presto nel mirino di vandali e ladri che le hanno letteralmente distrutte pezzo dopo pezzo. Oggi resta un cumulo di macerie e uno scempio che onestamente il quartiere di Librino non merita. Per restituirle entrambe alla cittadinanza serve un progetto chiaro magari reperendo i fondi europei necessari a chiudere questa brutta pagina di abbandono”.

