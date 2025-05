Evade dai domiciliari: beccato in bici a Picanello

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 75enne, già sottoposto ai, per evasione. L’equipaggio di una gazzella mentre era in via Messina, nel quartiere Picanello, ha riconosciuto il 75enne in sella a una bici. Tenendolo d’occhio, i militari hanno contattato la centrale operativa, accertando che il 75enne non aveva alcun permesso per uscire di casa quel giorno. A quel punto i carabinieri hanno deciso di intervenire, ma lui si è dato alla fuga imboccando contromano una stradina del quartiere. A quel punto, mentre una pattuglia si è posizionata vicino alla casa dell’evaso, un’altra ha continuato le ricerche nelle vie limitrofe, individuandolo in via Leopardi, sempre in sella alla bici. Il 75enne è stato posto nuovamente ai domiciliari.