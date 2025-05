Era in vacanza a Catania: americano scomparso

Non si hanno più notizia di un 59enne americano, Christopher Berg-Gravem Chisholm, visto per l’ultima volta a Catania il 7 marzo scorso. A lanciare un appello è l’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, con un post su Facebook: “Stiamo cercado Christopher Berg-Gravem Chisholm. L’uomo risiede a Los Angeles ed era venuto in vacanza in Sicilia. Viaggiava da solo, ci ha spiegato la sorella. Il 5 marzo, l’ultima sua comunicazione: un messaggio whatsapp a un amico. E’ stato visto l’ultima volta il 7 marzo mentre usciva da un airbnb di Catania. Poi, silenzio. Cosa è successo a Christopher? Qualcuno ha sue notizie? Lo ha visto? La sua famiglia è in apprensione e lo sta cercando. Adesso, insieme a loro, anche noi”.