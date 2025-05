E se il papa fosse siciliano?

AGRIGENTO – “Faccio il ‘tifo’ per don Baldo. So che il cardinale Baldassare Reina ha 55 anni ed è giovane, ma mi piacerebbe davvero tanto che un agrigentino diventasse papa”. Il sindaco della città dei templi, Franco Micciché, getta la maschera in vista dell’extra omnes di domani e del conclave che porterà all’elezione del nuovo pontefice. “Don Baldo – aggiunge – è fra l’altro in linea con papa Francesco che lo ha prima nominato vicegerente della diocesi di Roma, poi vicario generale della stessa diocesi e infine cardinale”.

Da giorni ad Agrigento, a San Giovanni Gemini e a Cammarata non si parla che di ‘don’ Baldo che parteciperà al suo primo conclave”. Anche se cardinale, Baldassare Reina è rimasto per tutti ‘don’, come se fosse ancora il parroco della porta accanto.