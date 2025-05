E’ anche l’Isola dei Famao

Non solo il catanese Dino Giarrusso. Ci sono anche altri due siciliani tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Uno è il 22enne Nunzio Stancampiano, ex ballerino di Amici nato ad Adrano. L’altro è il cantante neomelodico gelese Angelo Famao. Il ventinovenne è stato lanciato dall’altro catanese Fabrizio Corona, che dopo averlo notato su Youtube (dove con il suo brano più conosciuto “Tu si a fine do ‘munno” ha raggiunto 20 milioni di visualizzazioni) ha curato la sua immagine. Lo show comincerà il 7 maggio su Canale 5 con la conduzione di Veronica Gentili.