Due incendi nel Catanese: vigili del fuoco in azione

CATANIA – I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere due incendi divampati nel Catanese. Intorno alle 12.30 una squadra dei vigili del fuoco di Catania è intervenuta per un rogo divampato all’interno di una proprietà privata in via Desiderio La Placa a Misterbianco. L’incendio ha interessato una parte di un terreno di circa 1.500 mq, dove erano presenti rifiuti di vario genere che hanno preso fuoco, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Alle 13.30 circa, una squadra dei vigili del fuoco di Acireale è intervenuta per un incendio in una casa in via Verga, ad Acireale, e ha spento le fiamme.