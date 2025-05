Droga nel minimarket catanese: 15 giorni di stop

CATANIA – La polizia di Catania ha sospeso per 15 giorni l’attività di una rivendita di bevande e generi alimentari in via Antonino di Sangiuliano, in pieno centro storico. Il provvedimento nasce dopo l’arresto, lo scorso 26 aprile, del gestore del locale, un mauriziano di 39 anni che, all’interno dell’attività commerciale, aveva nascosto 2 chili di marijuana, trovata nel sottotetto dal cane antidroga Maui. L’attenzione dei poliziotti si era concentrata sulla presenza sospetta di diversi clienti che entravano e uscivano dopo pochi secondi, senza acquisti. Per fare luce sull’insolito viavai di persone, i poliziotti avevano fatto accesso nel locale trovando la droga e materiale per il confezionamento.