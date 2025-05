Droga a Picanello e San Cristoforo: 4 arresti

CATANIA – Nuova operazione di controllo ‘Alto impatto’ condotta dalla polizia di Catania per contrastare lo spaccio di droga. L’attenzione si è concentrata nei quartieri di San Cristoforo e Picanello, portando all’arresto di 4 pusher. Uno di questi, un 19enne a bordo di uno scooter a Picanello, ha tentato di sottrarsi al controllo, cercando di fuggire, poi una volta bloccato è stato trovato in possesso di 27 involucri di marijuana. Per il giovane è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia.

In un altro controllo in un appartamento a San Cristoforo, un 77enne pregiudicato è stato trovato con 34 involucri di marijuana. L’anziano ha tentato di nascondere la droga in parte sotto un contenitore dei rifiuti e in parte dentro un capo di abbigliamento steso ad asciugare. Anche per lui è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia.



Tra gli spacciatori arrestati c’è anche un 16enne, fermato per un controllo mentre era a bordo di uno scooter in via Cavallaro, nel quartiere Picanello. Il giovane è stato trovato in possesso di 19 bustine di marijuana nascoste nel sottosella. Come disposto dal tribunale per i minorenni, il ragazzo è stato condotto nel Centro di prima accoglienza di via Franchetti.

Infine, in un appartamento di San Cristoforo un 21enne è stato beccato con 40 grammi di marijuana e di 10 di hashish, già ripartiti in dosi e pronti per essere smerciati, nascosti in parte nella sua camera da letto e in parte nel garage. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.