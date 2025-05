Divampa incendio mentre fa benzina: muore carbonizzata

AGRIGENTO – Questa mattina al distributore di carburante Lukoil di contrada San Benedetto, lungo la strada provinciale che collega Aragona Caldare con Favara, nell’Agrigentino, è morta una donna. Il cadavere carbonizzato di Valeria Di Gloria, 41 anni, di Favara è stato ritrovato accanto alla sua Fiat Punto completamente avvolto dalle fiamme. Secondo la ricostruzione degli inquirenti la donna, madre di quattro figli, che abita a 100 metri dal distributore di benzina, stava facendo carburante quando, per cause in corso di accertamento, è divampato l’incendio. A sentire le sue grida è stato il padre che ha subito allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri. Poiché il cadavere, al momento del ritrovamento, era irriconoscibile, gli inquirenti hanno visionato le immagini del sistema di video sorveglianza per accertare l’identità della donna, riconosciuta in video dallo stesso padre.