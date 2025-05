Deperita e ferita: cavalla era destinata alle corse

CATANIA – Una cavalla di soli 2 anni era stata lasciata all’interno di un recinto, senza acqua né cibo, ma è stata salvata dalla polizia, che l’ha sequestrata e affidata ad un’azienda del Ragusano che se ne prenderà cura in attesa di rintracciare il legittimo proprietario. I poliziotti della squadra a cavallo hanno proceduto ad un controllo in viale Biagio Pecorino, ove era stata segnalata la presenza di un cavallo tenuto in condizioni di abbandono. Gli agenti hanno potuto constatare, una volta giunti sul posto, che l’animale era stato confinato in uno spazio aperto, delimitato da un recinto di filo spinato, senza cibo e acqua e presentava la punta delle orecchie mozzata.

Della cavalla, portata e rinchiusa in quel luogo circa sette giorni prima, si prendevano cura alcuni ragazzini che ogni tanto passavano da lì lasciandole del cibo. Probabilmente era destinata alle corse clandestine. Il medico del servizio veterinario dell’Asp di Catania, presente insieme agli agenti, ha verificato la presenza del chip identificativo ma, date le precarie condizioni in cui l’animale era tenuto, ha ritenuto di dover procedere al suo sequestro, affidandolo ad un’azienda specializzata, in attesa di rintracciare ed identificare il suo proprietario.