“Dall’alta velocità all’alta incapacità: così abbiamo perso i soldi per la Pa-Ct”

“Dall’alta velocità all’alta incapacità è stato un attimo. A causa dei ritardi nella realizzazione di due lotti della tratta ferroviaria Palermo-Catania, i lavori non potranno essere ultimati rispettando i termini previsti dal Pnrr”. Per Jose Marano, deputata regionale del Movimento cinquestelle e vicepresidente della commissione Territorio, “sfuma una importantissima opportunità di sfruttare i finanziamenti del Pnrr per migliorare le carenti infrastrutture della Sicilia e a farne le spese saranno i cittadini siciliani che non vedranno la conclusione dell’opera entro il 2026, così come era stato previsto”.

Marano chiede “chiarezza sulle responsabilità. Ci convincono molto poco le presunte motivazioni che avrebbero causato i ritardi e che sono state riportate dalla stampa e cioè la siccità e la carenza di manodopera specializzata. Di certo siamo di fronte a una beffa insopportabile. Non è con questa gestione approssimativa, pasticciata e fallimentare che si garantirà ai siciliani il diritto alla mobilità”.