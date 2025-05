Da Sfera a Gabbani: chi canterà d’estate in Sicilia

È tutto pronto per il Wave summer music 2025, il festival itinerante che porterà sui palchi siciliani tante voci della musica italiana e internazionale, assieme ad appuntamenti speciali tra pop, elettronica, rap e spettacolo. Con 25 date confermate in 7 città siciliane e 50.000 biglietti già venduti in prevendita, il festival si preannuncia come uno degli eventi clou dell’estate italiana. Il calendario si snoda da giugno a settembre e attraversa luoghi come Palermo, Catania, Messina, Taormina, Agrigento, Castellammare del Golfo e Zafferana Etnea. L’edizione 2025 sarà un viaggio musicale tra generi e generazioni: da Riccardo Cocciante a Lazza, passando per Francesco Gabbani, Alfa, Irama, Sfera Ebbasta, Tony Effe & Guè, Paul Kalkbrenner, Enrico Brignano, Cristiano De Andrè, Nino D’Angelo, Artie 5ive, Sal Da Vinci, Finley, Anna, Gigi D’Agostino, Luchè e Dj Time.

Questo il calendario:

13/06/2025 – Nino D’Angelo – Teatro di Verdura – Palermo

14/06/2025 – Nino D’Angelo – Villa Bellini – Catania

11/07/2025 – Artie 5ive – Villa Bellini – Catania

11/07/2025 – Alfa – Porto Nuovo – Castellammare del Golfo

12/07/2025 – Alfa – Villa Bellini Catania

19/07/2025 – Lazza – Villa Bellini – Catania

25/07/2025 – Sfera Ebbasta – Villa Bellini – Catania

26/07/2025 – Sal Da Vinci – Teatro di Verdura – Palermo

27/07/2025 – Sal Da Vinci – Villa Bellini – Catania

01/08/2025 – Paul Kalkbrenner – Villa Bellini – Catania

01/08/2025 – Nino D’Angelo – Live Arena – Agrigento

02/08/2025 – Nino D’Angelo – Villa Dante – Messina

02/08/2025 – Finley – Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea

03/08/2025 – Irama – Villa Bellini – Catania

05/08/2025 – Francesco Gabbani – Teatro di Verdura – Palermo

06/08/2025 – Francesco Gabbani – Teatro Antico – Taormina

07/08/2025 – Anna – Villa Bellini – Catania

10/08/2025 – Riccardo Cocciante – Teatro Antico – Taormina

12/08/2025 – Cristiano De Andrè – Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea

13/08/2025 – Gigi D’Agostino – Villa Bellini – Catania

29/08/2025 – Enrico Brignano – Teatro Antico – Taormina

29/08/2025 – Guè + Tony Effe – Villa Bellini – Catania

29/08/2025 – Luchè – Porto Nuovo – Castellammare del Golfo

30/08/2025 – Enrico Brignano – Teatro di Verdura – Palermo

06/09/2025 – Dj Time – Villa Bellini – Catania