Corsa da record nella notte catanese

CATANIA – I Carabinieri di Catania hanno attraversato a sirene spiegate le strade della città nel cuore della notte per scortare un carico importante. La richiesta urgente è arrivata dai medici dell’ospedale Garibaldi Centro, per garantire la massima celerità a un veicolo sanitario che doveva trasportare organi vitali appena espiantati da un donatore, fino alla piazzola di decollo dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro.

L’accompagnamento delle gazzelle e lo scarso traffico notturno hanno permesso al convoglio di percorrere l’intero tragitto in meno di 10 minuti. Gli organi erano in appositi contenitori refrigerati. Giunto alla piazzola del Cannizzaro il prezioso carico è stato consegnato all’equipaggio dell’elicottero, già pronto al decollo verso il centro trapianti di Palermo. I tempi tra espianto e impianto sono estremamente ristretti: fino a 4 ore per il cuore, meno di 6 per i polmoni, 12 per il fegato e 36 per i reni.