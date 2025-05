Conclave, arriva la seconda fumata nera

Secondo e terzo scrutinio del conclave a vuoto. A decretarlo è la fumata nera, arrivata alle 11.51. I cardinali ora andranno a pranzo a Santa Marta per riunirsi nuovamente nel primo pomeriggio. C’erano circa dodicimila persone a San Pietro in mattinata per assistere alla seconda fumata, secondo la stima delle forze dell’ordine presenti sul posto.

Dopo la fumata nera che ha colto di sorpresa i fedeli in piazza San Pietro perché attesa dopo le 12, è scattato un applauso della folla, nonostante la votazione sia andata a vuoto. Qualcuno è rimasto a inquadrare il comignolo con il proprio smartphone mentre diversi fedeli hanno deciso di lasciare la piazza. “L’hanno fatta prima perché ieri c’hanno fatto aspettare troppo, più di due ore”, dice una signora mentre va via.