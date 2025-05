Comuni siciliani commissariati, ecco i nuovi sindaci

Nei nove comuni siciliani commissariati arrivano i responsi sui nuovi sindaci. Domenica e lunedì sono stati chiamati a votare gli elettori di Realmonte (Agrigento), Montemaggiore Belsito e Prizzi (Palermo), Solarino (Siracusa), Favignana (Trapani), Castiglione di Sicilia, Raddusa, Ramacca e Palagonia (Catania).

I NUOVI SINDACI. Il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, è il nuovo sindaco di Solarino, che supera il primo cittadino uscente, Giuseppe Germano, vicepresidente regionale di Noi Moderati. Eletto al primo turno a Palagonia Salvatore Astuti. A Ramacca la spunta Rosario Gravina, che supera Pippo Limoli. A Castiglione di Sicilia il nuovo primo cittadino è Concetto Stagnitti. A Favignana è stato eletto sindaco Giuseppe Pagoto che nel 2020 finì ai domiciliari in un’inchiesta su appalti pilotati e nomine fuori dalle regole e che è ancora sotto processo per corruzione. Alessandro Mallia è il nuovo sindaco di Realmonte. Il dirigente dell’Udc supera il candidato del Pd Leonardo Aucello e l’ex sindaca della Dc Sabrina Lattuca. A Montemaggiore Belsito eletto Cosimo Gullo.

AFFLUENZA. Nei nove comuni siciliani ha votato il 57,01% degli elettori, 33.347 su 58.495. In alcuni comuni vi è una differenza minima in negativo rispetto alle elezioni precedenti. A Solarino invece ha votato il 67,14% degli elettori, il 4,81% in più rispetto alle precedenti comunali. A Ramacca ha votato il 54,01% degli elettori, il 6,57% in meno rispetto alle precedenti amministrative.