Compie 102 anni e fa festa col rinnovo della patente

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) – Per festeggiare gli appena compiuti 102 anni, Sebastiano Lentini ha voluto regalarsi il rinnovo della patente, raggiungendo in macchina i parenti nel locale dove ha spento le due candeline aggiunte al secolo di vita. Nato a Castellammare del Golfo il 14 maggio 1923, il nonnino è perfettamente lucido, autosufficiente e guida ancora la sua auto. Nel giorno del suo 102° compleanno si è presentato alla commissione per il rinnovo della patente che gli ha confermato la possibilità di guidare ed essere ancora più autonomo per altri due anni.



L’ultracentenario è stato allevatore e per anni ha gestito con la moglie un piccolo negozio di generi alimentari in via Piave a Castellammare del Golfo. A 100 anni, dopo 72 anni di matrimonio, Sebastiano Lentini è rimasto vedovo di Maria Lentini, morta a 95 anni. La coppia non ha avuto figli, ma Sebastiano Lentini ha 20 nipoti e 27 pronipoti che ogni anno lo festeggiano con affetto.

Il sindaco Giuseppe Fausto ha consegnato a nonno Sebastiano una targa di congratulazioni nel locale di Castellammare del Golfo dove il nonnino ha festeggiato. “E’ un vero piacere poter dialogare e abbracciare a nome di Castellammare del Golfo il nostro nonnino Sebastiano che, a ben 102 anni, è mentalmente e fisicamente al pari di una persona molto più giovane – dice il sindaco Giuseppe Fausto -. Nonno Sebastiano è un esempio di resilienza per aver superato tante difficoltà e momenti storici complicati, raggiungendo 102 anni in totale autosufficienza, tanto da guidare perfino la macchina. L’amministrazione e tutta la città di Castellammare del Golfo anche quest’anno augurano al longevo concittadino Sebastiano tanti anni di salute e serenità. Auguri nonno Sebastiano!”.