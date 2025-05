Colpi di mannaia alle forze dell’ordine: preso

RAGUSA – Paura nel centro storico di Ragusa per un 42enne togolese assistito dal servizio sociale che in uno stato di forte agitazione con urla e brandeggio di una grossa mannaia ha minacciato chiunque si avvicinasse. A essere aggrediti per primi sono stati i vigili chiamati dalle assistenti sociali, poi sono arrivati i carabinieri, la polizia e i pompieri. K. K., asserragliato in un piccolo appartamento, ha suscitato ulteriore preoccupazione per la presenza di tre bombole di gas. Adeguatamente equipaggiate, le forze dell’ordine sono riuscite a penetrare all’interno dell’alloggio e a bloccare l’extracomunitario, non senza prima dover parare diversi fendenti di machete, sferrati dal 42enne e finiti sui caschi degli agenti. Il togolese è stato poi portato in ospedale e denunciato.