Cocaina e pistola nascoste tra i cespugli

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – La polizia ha arrestato un pregiudicato di Mazara del Vallo e il figlio diciasettenne per detenzione di una pistola e di un chilo di cocaina. Durante un appostamento vicino a un terreno adiacente alla casa del pregiudicato, è stato notato l’uomo che si posizionava in corrispondenza della strada poderale, mentre il figlio nascondeva o prelevava grossi involucri nascosti tra i cespugli in aperta campagna.



Il successivo ritrovamento di un chilo di cocaina, di una pistola 7.65 con munizioni e silenziatore, ha reso evidente la ragione di quelle condotte sospette: il padre, già pregiudicato per droga, per non destare sospetti si sarebbe servito del figlio minorenne, incensurato, per nascondere e prelevare grossi quantitativi di droga destinati allo spaccio. Sempre da appostamenti, è emersa la disperazione del pregiudicato e del figlio, di fronte alla scoperta dell’ammanco della droga e della pistola, recuperate dalla polizia. Nel giardino di casa sono stati anche trovati 15 mila euro in un barattolo in vetro.