Chiede soldi e minaccia nel parcheggio del market

CATANIA – La segnalazione di un cittadino arrivata al 112 ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri di Catania che hanno arrestato un 24enne pregiudicato della Costa d’Avorio per estorsione, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, dopo aver divelto la sbarra di accesso del parcheggio di un supermercato di corso Sicilia, ha bloccato le auto in ingresso, pretendendo soldi dai conducenti con atteggiamenti intimidatori e ha danneggiato i mezzi di chi si rifiutava di pagare.

Inoltre, il 24enne ha aggredito un 29enne catanese colpendolo al volto con un pugno, sottraendogli gli occhiali da vista per ottenere da lui soldi per la restituzione. I militari, subito intervenuti, hanno trovato il giovane straniero intento a minacciare i clienti che non volevano pagare quel ‘dazio’ sul parcheggio. Alla vista della pattuglia, il 24enne ha tentato di aggredire i carabinieri che, però, sono riusciti a fermarlo. Per lui si sono aperte le porte del carcere.