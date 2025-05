Cerignola in semifinale, Crotone fuori

Audace Cerignola in semifinale, Crotone eliminato. Resta una sola squadra del girone in C in corsa nei playoff di Serie C. E’ il Cerignola di Peppe Raffaele, ex allenatore del Catania, qualificatosi alla final four grazie al 2-2 casalingo con l’Atalanta.

Forti del miglior piazzamento nella stagione regolare e del pari senza reti ottenuto a Bergamo, i pugliesi, secondi nel girone del Catania, superano il turno dopo essersi ritrovati sotto già al 12′ in seguito a un gran tiro dell’atalantino Ceresoli. L’Audace rischia più volte di subire il raddoppio venendo salvata dal portiere Greco e ribalta tutto nella ripresa nel giro di 4′ con due tocchi in area di Salvemini e Volpe, entrambi imbeccati da Achik. I nerazzurri vanno vicini al pari due volte prima di trovarlo a 3′ dallo scadere con un tiro di Vavassori, ma non basta.

In semifinale il Cerignola troverà il Pescara, che nel turno precedente ha eliminato il Catania. L’undici di Baldini, vittorioso 4-2 all’andata, replica la vittoria sulla Vis Pesaro imponendosi all’Adriatico per 2-0 con Tonin su assist di Dagasso e Ferraris, che ribadisce in rete un tiro di Merola finito sul palo.

L’altra semifinale sarà Vicenza-Ternana. I vicentini eliminano il Crotone spuntandola per 1-0 con una rete di Ferrari, bravo a superare la guardia di Armini e a battere D’Alterio. La Ternana ribalta la situazione dopo la sconfitta di misura all’andata regolando per 2-0 la sorpresa Giana Erminio. Risolvono nella seconda metà della ripresa le reti di Ferrante, su assist di Cicerelli, e di Casasola, a segno di testa su cross di Tito.

AUDACE CERIGNOLA-ATALANTA U23 2-2

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco 7.5; Visentin 6 (1′ st Romano 6.5), Gonnelli 5.5, Martinelli 6; Coccia 5.5, Tascone 6 (11′ st Achik 7), Capomaggio 6.5, Bianchini 6 (1′ st McJannet 6), Russo 6.5 (39′ st Sainz-Maza 6); Cuppone 7 (11′ st Volpe 7.5), Salvemini 7.5. In panchina: Saracco, Fares, Ligi, D’Andrea, Velasquez, Nicolao, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Raffaele 7.

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara 7; Bergonzi 6, Del Lungo 6, Ceresoli 7; Obric 6 (29′ st Vavassori 7), Gyabuaa 6, Panada 6, Bernasconi 5.5; De Nipoti 6, Cassa 6 (40′ st Lonardo 6); Vlahovic 6.5 (40′ st Alessio 5.5). In panchina: Pardel, Dajcar, Tornaghi, Berto, Pounga, Masi, Comi, Ghislandi, Artesani, Riccio, Navarro. Allenatore: Modesto 6.

ARBITRO: Madonia di Palermo.

RETI: 12′ pt Ceresoli, 24′ st Salvemini, 27′ st Volpe, 41′ st Vavassori.

NOTE: spettatori 3.441. Ammoniti: Capomaggio, Martinelli, Sainz-Maza. Angoli: 4-1. Recupero: 2′; 4′.

PESCARA-VIS PESARO 2-0

PESCARA (4-3-3): Plizzari 6; Letizia 6.5, Brosco sv (19′ pt Lancini 6.5), Pellacani 6.5, Moruzzi 6 (18′ st Crialese 6); Meazzi 6.5, Kraja 6, Dagasso 6.5 (29′ st Valzania 6); Merola 6.5, Tonin 7 (1′ st Ferraris 7), Bentivegna 6 (1′ st Cangiano 6). In panchina: Saio, Profeta, Squizzato, Alberti, Staver, Lonardi, De Marco, Saccomanni, Pierozzi. Allenatore: Baldini 6.5

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic 6; Ceccacci 6 (39′ st Di Renzo sv), Coppola 6, Bove 6 (22′ st Peixoto 6.5); Zoia 6, Paganini 6, Pucciarelli 6.5, Cannavò 6.5 (39′ st Mariani sv); Di Paola 6 (22′ st Orellana); Nicastro 6, Okoro sv (9′ pt Tavernaro 6). In panchina: Pozzi, Tonucci, Neri, Obi, Forte, Mariani, Rizzo, Ruiz Tombesi.

Allenatore: Stellone 6.

ARBITRO: Mirabella di Napoli.

RETI: 45′ pt Tonin, 39′ st Ferraris.

NOTE: spettatori 12.784 per un incasso di 163.676 euro, ospiti 19. Ammoniti: Lancini, Nicastro, Di Paola, Tavernaro. Angoli: 5-2. Recupero: 7′ pt, 3′ st.

VICENZA-CROTONE 1-0

VICENZA (3-5-2): Confente 6.5; Cuomo 6.5 (42′ st Talarico 6), Leverbe 7, Sandon 6.5; De Col 6, Carraro 6.5, Ronaldo 6 (13′ st Della Latta 7), Zonta 7 (27′ st Rossi 6), Costa 7; Rauti 6 (27′ st Della Morte), Ferrari 7.5 (13′ st Morra 6). In panchina: Massolo, Gallo, Laezza, Fantoni, Vescovi, Beghetto, Garnero, Morra. Allenatore: Vecchi 7.

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio 6.5; Guerini 6 (16′ st Oviszach 5), Armini 5(1′ st Rispoli 6), Cocetta 6, Giron 6; Gallo 5.5 (1′ st Barberis 6), Vinicius 5; Silva 5 (36′ pt Tumminello 6.5), Gomez 6 Vitale 6.5; Murano 5 (39’st Ricci 6). In panchina: Sassi, Martino, Piras, Groppelli, Stronati, Schirò, Cantisani. Allenatore: Longo 5.

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera.

RETE: 20′ pt Ferrari.

NOTE: spettatori 10.195 per un incasso di 152.082 euro. Ammoniti: Silva, Armini, Vinicius, Ronaldo, Ferrari. Angoli: 1-9. Recupero: 2′, 4′.

TERNANA-GIANA ERMINIO 2-0

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi 6; Donati 6, Capuano 6, Martella 6,5; Casasola 7 (49′ st Maestrelli sv), Aloi 6 (20′ st Damiani 6), Vallocchia 6.5, Tito 7; Curcio 6 (20′ st Cianci 6), Cicerelli 6.5; Ferrante 7 (32′ st Brignola sv). In panchina: Vitali, Fazzi, Millico, Montenegro, Bellavigna, Donnarumma. Allenatore: Liverani 7.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco 6; Alborghetti 55, Ferri 5.5 (26′ st De Maria 5), Scaringi 5; Caferri 5.5 (34′ st Stuckler sv), Marotta 5 (34′ st Lamesta sv), Nichetti 6, Pinto 6 (26′ st Ballabio 5.5), Previtali 6; Tirelli 5.5, Capelli 6 (26′ st Montipò 5.5). In panchina: Pirola, Buzzi, Colombara, Avinci, Pala, Ledonne, Bassanini, Piazza, Renda. Allenatore: Chiappella 5.

ARBITRO: Allegretta di Molfetta.

RETE: 24′ st Ferrante, 29′ st Casasola.

NOTE: ammoniti Caferri, Pinto, Ballabio. Angoli: 9-1. Recupero: 1′ st; 7′ st.