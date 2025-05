CEFALU’ (PALERMO) – Intervento congiunto del soccorso alpino e speleologico siciliano e dell’82° centro Sar del 15° Stormo dell’aeronautica militare a Cefalù, per recuperare una turista 61enne olandese infortunata. La donna era in escursione con un gruppo di connazionali sulla Rocca che sovrasta la cittadina normanna quando è scivolata sul sentiero nei pressi del tempio di Diana procurandosi un importante trauma a un arto inferiore. Non essendo in grado di proseguire a piedi, i suoi compagni hanno chiamato il 118 tramite il Numero unico di emergenza 112.

Trattandosi di un intervento in ambiente impervio, il Sass ha chiesto il supporto dell’aeronautica militare, con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione a livello nazionale. Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero HH-139B dell’82° centro Sar (Search and rescue) che ha imbarcato due tecnici del soccorso alpino per dirigersi sul luogo dell’incidente. Gli specialisti del Sass e un aerosoccorritore dell’aeronautica si sono calati col verricello. La ferita è stata immobilizzata, imbracata e issata a bordo, sempre col verricello. L’elicottero l’ha sbarcata alla piazzola di elisoccorso di Cefalù dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118 che l’ha trasferita all’ospedale Giglio.