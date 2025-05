C’è Vanina: a Catania traffico stop and go

CATANIA – Per consentire le riprese della seconda stagione della serie tv “Vanina – Un vicequestore a Catania”, giovedì e venerdì prossimi la circolazione stradale della città etnea sarà regolamentata in due tratti della via San Giuseppe La Rena nella periferia sud. Più in dettaglio, nei giorni 15 e 16 maggio dalle 8 alle 18 il tratto di strada provinciale 53 compreso tra lo Stradale Primosole e la sp 53/Variante resterà precluso al transito veicolare e pedonale; la stessa strada, nel tratto denominato via San Francesco La Rena (tra la S. p. 53/Variante e la via Smeriglio), potrà essere percorsa a singhiozzo, in modalità stop and go, per intervalli della durata massima di quindici minuti per ogni ciak. Il percorso alternativo avverrà attraverso le vie limitrofe con limiti di velocità. Garantito il transito ai residenti, ai titolari delle attività commerciali e ai mezzi di soccorso.