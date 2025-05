C’è il Palio d’ateneo: gli studenti invadono Catania

CATANIA – Al via il Palio d’ateneo 2025 con la tradizionale e colorata sfilata degli studenti di tutti i dipartimenti dell’Università di Catania che è partita dalla Villa Bellini e percorrendo la via Etnea si è conclusa in piazza Università dove il rettore Francesco Priolo con il presidente del Cus Catania Massimo Oliveri, il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi, hanno ufficialmente inaugurato la 20° edizione.

Inni, cori, gonfaloni dei dipartimenti, selfie, sorrisi e la fanfara dell’associazione nazionale dei bersaglieri (sezione di Catania) invitata dagli studenti di Scienze del Farmaco e della Salute che hanno aperto la carovana degli oltre 3.200 studenti-atleti che partecipano al Palio d’Ateneo. La sfilata con musica ha aperto le danze della tre giorni di gare goliardiche, iniziate con la corsa podistica (1.200 m), il torneo di dodgeball (misto), l’esibizione/gara mascotte dance e la gara di limbo (mista). Al termine della sfilata, gli studenti di Scienze del Farmaco e della Salute hanno fatto la donazione gratuita di un defibrillatore consegnato ai bersaglieri.



Prima dell’avvio delle gare della ‘Olimpiade universitaria’ che si concluderà venerdì 9 maggio, il rettore e il presidente del Cus hanno espresso un autentico entusiasmo inneggiando allo spirito goliardico dei dipartimenti per l’ufficiale start del Palio. “Una grandissima festa con tante ragazze e tanti ragazzi, c’è tantissimo entusiasmo – ha detto il Rettore Francesco Priolo -. È la dimostrazione che Catania è una ‘città universitaria’: i numeri del Palio crescono sempre di più, grazie alla fruttuosa collaborazione con il Cus, così come le iscrizioni nel nostro ateneo”.



“Nel corso degli anni il Palio è diventato la festa dell’Università che coinvolge studentesse, studenti e docenti, ma è anche la festa del Cus Catania perché sono tantissimi i giovani che si sfidano in senso sportivo e goliardico – ha affermato il presidente del Cus Catania Massimo Oiveri -. Quest’anno abbiamo confermato anche il Palio Eunice, che rende giustizia alla tradizione cosmopolita della comunità universitaria catanese”.

La ‘tre giorni di gare goliardiche universitarie’ vede la presenza non solo delle istituzioni cittadine ma anche dell’Ars, dell’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Decathlon, Sibeg, Radio Zammù e il villaggio turistico Le Capannine.

Il Palio 2025 è l’edizione dei numeri: 13 squadre, con 251 atleti per team, per un totale di 3.263 studenti-atleti pronti a sfidarsi nelle 40 discipline previste. Ma è la conferma di un format rodato che appassiona gli studenti. Anche quelli stranieri. Anche quest’anno, infatti, si ripete la fortunata esperienza del ‘Palio Eunice’ che vedrà la partecipazione degli universitari delle ‘European Universities’, partner di Eunice provenienti da Italia, Belgio, Polonia, Portogallo e Spagna che si sfideranno in gare sportive a loro dedicate.

Sul palco a dare il via all’evento anche il vicepresidente del Centro universitario sportivo etneo Lorenzo D’Arrigo, per l’Eunice le docenti Lucia Zappalà, delegata d’Ateneo alle relazioni internazionali e presidente del Board of Director Eunice, Cristina Satriano, coordinatrice Unict del progetto, e Valentina Barbagallo, coordinator of international relations unit, oltre che il presidente regionale del Coni Enzo Falzone, il direttore generale Fce Salvatore Fiore, il presidente Amts Salvatore Vittorio.