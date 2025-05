Catania, sequestro milionario al ‘re del narcotraffico’

CATANIA – La polizia di Catania ha sequestrato beni per tre milioni di euro a un esponente del clan Cappello, indicato come ‘il re del narcotraffico di Catania’ che annovera numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di sostanze stupefacenti. E’ emerso anche come il suo ingente patrimonio, nella sua disponibilità diretta e indiretta, accumulato negli anni, era stato acquisito illecitamente. Nel sequestro rientrano 13 beni immobili (abitazioni, capannoni, terreni), 4 auto, un motociclo, un’attività commerciale operante nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento dei bambini, con relativi beni aziendali e strumentali, 12 rapporti finanziari. Nel corso dell’esecuzione del provvedimento sono stati sequestrati 9.600 euro e preziosi.