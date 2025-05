Catania, scatta l’operazione Pescara

Non sarà facile, ma il Catania ci prova. Persa di misura la gara d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, i rossazzurri lanciano l’operazione Pescara. Mercoledì sera, alle 20, all’Adriatico servirà un colpo esterno per continuare la corsa negli spareggi promozione.

PORTE APERTE. Per caricare l’ambiente e soprattutto la squadra, la società ha deciso di aprire le porte del Massimino per la seduta di rifinitura in programma martedì, alle 16, al Massimino. L’accesso ai tifosi, per i quali vige il divieto di trasferta all’Adriatico, sarà consentito dalle 15.30 in tribuna A fino al raggiungimento della capienza omologata del settore. Non è prevista la consueta conferenza stampa della vigilia da parte dell’allenatore Toscano.

FORMAZIONE. Pur poco incline al turnover, Toscano dovrà necessariamente cambiare qualcosa all’Adriatico. Le ammonizioni rimediate dai diffidati Ierardi e Sturaro sono costate altrettante squalifiche per un turno. Se il mediano è sempre stato utilizzato da subentrante nelle uscite recenti, il difensore è un abituale titolare. Al suo posto è pronto Allegretto. Complice il quarto impegno in due settimane, qualcosa potrebbe cambiare anche negli altri due reparti, nel tentativo di dare un po’ di freschezza alla squadra: De Rose e Frisenna si candidano per il centrocampo, Guglielmotti per la corsia destra, Dalmonte e De Paoli per la trequarti. Da escludere, almeno per l’undici titolare, l’impiego di Lunetta. Anche il Pescara dovrà fare a meno di uno squalificato: il centrale difensivo e capitano Brosco. Maglia dal 1′ pronta per Lancini.

REGOLAMENTO. Sconfitto 0-1 in casa, il Catania ha una sola opzione per superare il turno: vincere con due o più gol di scarto. Un successo con una sola rete premierebbe il Pescara, testa di serie. In caso di qualificazione, i rossazzurri, da non testa di serie, sfideranno con la stessa formula (andata in casa domenica 18, ritorno in trasferta giovedì 21) una delle quattro teste di serie, ossia le tre seconde classificate (Vicenza, Ternana, Cerignola) e la migliore delle promosse dal turno precedente. Con tutte le terze sconfitte nella sfida d’andata (ormai fuori la Torres, travolta 7-1 dall’Atalanta U23, a forte rischio Feralpisalò e Monopoli, entrambe battute 3-1 da Crotone e Giana Erminio), prende corpo l’ipotesi che possa toccare a una quarta: Pescara, qualora eliminasse il Catania, o Crotone.

DIRETTA SU TELECOLOR. La partita più importante della stagione verrà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor. Per l’occasione, andrà in onda una versione extra large di Diretta Stadio. Dalle 19, ben quattro ore di trasmissione con la presentazione dell’incontro, le formazioni ufficiali e le voci dei protagonisti nel pre partita, le immagini live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori, tutti i risultati, i verdetti del primo turno della fase nazionale dei playoff e il quadro delle partecipanti al sorteggio del secondo turno. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Luca Di Gregorio al commento tecnico, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social e i pareri via WhatsApp dei telespettatori al numero 3427712855. Telecronaca di Angelo Patané, interviste di Marco Carli. La differita integrale di Pescara-Catania andrà in onda giovedì sera, alle 22.15, dopo Corner.