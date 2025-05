Catania-Potenza in notturna

Catania-Potenza si giocherà mercoledì 7 maggio alle 20. Nuova gara in notturna, quindi, per i rossazzurri, impegnati nel secondo turno della fase del girone dei playoff di Serie C. La Lega Pro ha definito la programmazione degli incontri collocando la sfida del Massimino nella fascia serale.

PROGRAMMA. Questo, nel dettaglio, il calendario delle partite valide per il 2° turno, tutte in programma alle 20. Girone A: Albinoleffe-Atalanta U23, Renate-Giana Erminio. Girone B: Pescara-Pianese, Arezzo-Vis Pesaro. Girone C: Crotone-Juventus Next Gen, Catania-Potenza.

REGOLAMENTO. Come nel primo turno contro il Giugliano, il Catania sarà testa di serie. La squadra di Toscano, al pari di tutte le formazioni che giocheranno in casa, supererà il turno con una vittoria o un pareggio al 90′ in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare rispetto agli avversari. Determinante, in tal senso, la vittoria ottenuta nello scontro diretto in trasferta proprio nell’ultimo turno di campionato poco più di una settimana fa.

FASE NAZIONALE. In caso di qualificazione, il Catania accederà al primo turno della fase nazionale, che prevede partite di andata e ritorno (11 e 14 maggio). Le teste di serie saranno le terze classificate dei singoli gironi (Feralpisalò, Torres e Monopoli), la vincitrice della Coppa Italia (Rimini) e la migliore delle promosse dal secondo turno della fase nazionale (Albinoleffe, Pescara o Crotone, ovvero una delle quarte, a meno che non vengano tutte battute in casa e quindi eliminate). Gli accoppiamenti verranno determinati tramite sorteggio. Da non testa di serie, il Catania disputerà la prima partita in casa e avrà l’obbligo di vincere almeno uno dei due incontri. Con due pareggi supera il turno la testa di serie, idem con una vittoria e una sconfitta con lo stesso scarto. Come recita il regolamento, “in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al secondo turno della fase playoff nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare avrà accesso al secondo turno la squadra testa di serie”. Non sono previsti supplementari.

PREVENDITA. Dalle 16 di lunedì alle 16 di martedì gli abbonati potranno esercitare diritto di prelazione confermando il posto e caricando necessariamente il proprio titolo d’accesso digitale sulla card We Catania. Contemporaneamente sarà attiva la vendita libera degli altri tagliandi, che proseguirà fino al fischio d’inizio della gara. Martedì la vendita sarà sospesa alle 16 per la riconfigurazione della pianta dei vari settori dello stadio e avrà nuovamente inizio alle 16.30. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it e in tutte le rivendite autorizzate che rilasceranno il consueto titolo cartaceo. Questi i prezzi dei biglietti, inclusi i diritti di prevendita: curve 16 euro, tribuna B 30, tribuna A 45, tribuna elite 75, settore ospiti 16 (i tagliandi validi per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 20 di martedì).

TELECOLOR. La nostra emittente offrirà un’ampia copertura di Catania-Potenza. Dalle 19.30, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti con i nostri inviati, la presentazione della gara, le emozioni dei 90 minuti, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855. Differita integrale dell’incontro in esclusiva giovedì alle 22.15, dopo Corner.