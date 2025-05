CATANIA – Catania decolla. E’ il giorno dello spettacolo delle Frecce tricolori nei cieli del lungomare etneo, di fronte a piazza Franco Battiato (ex piazza Nettuno). Un evento, l’Air Show, seguito in diretta da Telecolor dalle 14.50 alle 19 con la conduzione di Roberta Lunghi ed Eva Spampinato. Quattro ore live per ammirare le evoluzioni della pattuglia aerea famosa in tutto il mondo.