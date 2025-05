Catania: Maui fiuta la casa dello spinello

CATANIA – La polizia, nel quartiere San Leone, con il prezioso supporto dei cani-poliziotto, ha scovato, grazie al fiuto di Maui, una base logistica per la produzione e lo smercio di spinelli. Infatti, giunti davanti a una casa, il cane antidroga ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti, per cui i poliziotti hanno più volte citofonato senza ottenere risposte. Avendo intuito che qualcuno fosse in casa, hanno nuovamente bussato alla porta di ingresso, fino a quando la moglie di un pregiudicato catanese di 54 anni ha aperto, riferendo di essere sola in casa e che, per paura, si era chiusa all’interno.

La donna ha chiamato il marito che, avendo appreso della presenza della polizia in casa, è giunto in pochi minuti, trovando Maui seduto davanti a una cassettiera dove era stata nascosta della marijuana che avrebbe potuto determinare la produzione di oltre 300 spinelli con un incasso potenziale di almeno 1.000 euro. Presenti anche le bustine per il confezionamento delle dosi. Conclusa la perquisizione della casa, il 54enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo aveva già precedenti in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Il giudice ha così disposto nei confronti del 54enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora.