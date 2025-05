Lite a San Berillo finisce a coltellate

CATANIA – Ieri mattina nel quartiere San Berillo di Catania, si è verificata una violenta lite in strada tra due uomini originari dell’Africa. Per cause ancora in fase di accertamento, durante la colluttazione, il 18enne avrebbe estratto un coltello col quale ha colpito al polso destro il 33enne, provocandogli una profonda ferita. Provvidenziale si è rivelato l’intervento di un passante che, compresa la gravità di quanto stava accadendo, è riuscito a separare i due uomini e poi, richiamando l’attenzione degli altri passanti, ha sollecitato l’immediata chiamata al 112.

L’aggressore, intuito che sarebbero arrivate le forze dell’ordine, si è dato alla fuga a piedi, tallonato, però, dallo stesso cittadino che aveva interrotto l’aggressione. Intervenuti i carabinieri hanno bloccato il 18enne che nel frattempo aveva cercato di nascondersi nelle viuzze del quartiere. Quando è stato fermato si era già disfatto del coltello, ma i militari, ricostruendo a ritroso il suo percorso, sono riusciti a recuperarlo. Un’altra pattuglia ha raggiunto il luogo dell’aggressione, prestando i primi soccorsi alla vittima fino all’arrivo del 118.

Il ferito, dunque, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Marco, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni, ma le sue condizioni non sono state considerate gravi dai sanitari. L’aggressore, invece, è stato portato in caserma dalla pattuglia mentre, nel contempo, gli investigatori hanno effettuato accurati rilievi tecnici sul luogo dell’evento, acquisito numerose testimonianze e analizzato anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Il 18enne è stato, quindi, arrestato e condotto in carcere con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca.