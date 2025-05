Catania: biglietto per Londra e passaporto falso

CATANIA – Un passeggero cinese di 40 anni è stato arrestato dalla polizia per aver esibito un passaporto falso ai controlli aeroportuali a Catania. Il quarantenne si è recato nello scalo etneo con un biglietto per un volo diretto a Londra e, prima di imbarcarsi, si è messo in coda ai controlli insieme agli altri passeggeri. Non appena è arrivato il suo turno ha fornito un passaporto ordinario in corso di validità che ha suscitato nell’agente della polizia di frontiera qualche perplessità. Infatti il documento è risultato contraffatto. Messo alle strette e avendo capito di essere stato scoperto, con l’aiuto di un interprete cinese, il passeggero ha ammesso le sue responsabilità. Dopo il giudizio per direttissima, è stato condannato a 5 mesi e 20 giorni di reclusione (pena sospesa).