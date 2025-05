Catania, e ora tutti a ‘sganasciarsi’

CATANIA – Ore 9.40: scatta la prima ganascia. Il nuovo provvedimento dell’amministrazione comunale catanese per fermare la sosta selvaggia è stato attuato per la prima volta stamattina in una delle zone più travagliate della città, il tratto di via Santa Sofia accanto al Policlinico. “Non vogliamo punire, ma dissuadere dalle soste che impediscono di camminare sui marciapiedi o di far giungere tempestivamente i mezzi di soccorso”, scrive il sindaco Enrico Trantino sulla sua pagina Facebook.

Circa una decina le macchine bloccate dalle ganasce, con alcuni automobilisti rimasti di stucco. Per loro non solo la multa, ma anche un pagamento immediato di 60 euro agli ausiliari dell’Amts per avere l’auto ‘liberata’ subito (se non sono presenti è possibile chiamarli ai numeri 095505211 e 3312018557) da quelli che tecnicamente vengono chiamati “ceppi blocca ruota”. Alle 20 i mezzi vengono rimossi e per riaverli bisognerà andare in via Plebiscito 747 e versare la quota prevista. Sul parabrezza dei mezzi viene lasciato un opuscolo con tutte le istruzioni in italiano e in inglese.