CATANIA – Come annunciato, il 15 maggio prossimo verrà inaugurato il volo diretto Delta air lines tra Catania e New York. A Fontanarossa ieri il debutto della nuova rotta bisettimanale di Wizzair che collega la città etnea a Vilnius, in Lituania. Alla cerimonia era presente Alessandro Palmigiano, console del Paese baltico.