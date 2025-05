C’è l’offerta del Catania per Torre del Grifo. La società rossazzurra ha inviato alla curatela fallimentare l’offerta irrevocabile d’acquisto per l’acquisizione del centro sportivo a Mascalucia e del vecchio logo del Calcio Catania 1946. L’offerta, inoltrata in serata via pec con allegato deposito cauzionale, verrà ora sottoposta al giudice delegato. Sono sette, sinora, le aste andate deserte. L’ultima prevedeva un’offerta minima di 7 milioni.